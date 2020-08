Giorgia Meloni ricorda Cossiga: «Non si allineava al pensiero unico e al politically correct» (Di domenica 16 agosto 2020) «Il Brigadiere a titolo onorifico dell’Arma dei carabinieri Francesco Cossiga non era un conformista. Non si allineava al pensiero unico e tantomeno al politically correct. E restano indimenticabili alcune sue dichiarazioni e apparizioni tv. Facevo il matto per farmi ascoltare dal mondo politico raccontò in un libro». Lo dice all’Adnkronos Giorgia Meloni, leader di Fdi, ricordando Francesco Cossiga a dieci anni dalla scomparsa. Meloni: «Un capo dello Stato unico nel suo genere» «Da presidente “notaio” a “picconatore”, lui è stato un capo dello Stato unico nel suo genere, fuori dagli schemi ... Leggi su secoloditalia

