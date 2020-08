Già scontato il Samsung Galaxy Watch 3 su Amazon, spedizioni dal 31 agosto (Di domenica 16 agosto 2020) Sono passati pochi giorni dal lancio del Samsung Galaxy Watch 3, ma le offerte che lo interessano su Amazon già non mancano. Lo smartWatch del colosso di Seul, che ricordiamo essere stato presentato lo scorso 5 agosto insieme ai Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, risulta disponibile in fase di pre-ordine sull'e-commerce di Jeff Bezos al prezzo di 394,80 euro per il modello da 41 mm, e di 414,80 euro per quello da 45 mm (spedizione gratuita con consegna presso i punti di ritiro disponibili), nella colorazione Mystick Silver (le altre due opzioni di colore, Mystick Bronze e Mystic Black, vengono venduti a prezzo pieno). Vi ricordiamo che la data di uscita effettiva del Samsung Galaxy ... Leggi su optimagazine

