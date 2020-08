Germania, italiano muore dopo essere stato fermato dalla polizia. La procura: «Non è stata morte naturale» (Di domenica 16 agosto 2020) È morto mentre era sotto la custodia della polizia di Dresda, in Germania. E secondo la procura locale, non si è trattato di morte naturale. Non si sa molto di più, per il momento del 37enne che la sera di Ferragosto è stato portato in una stazione di polizia dopo aver dato in escandescenze all’interno di un bar. I testimoni hanno raccontato che lanciava bottiglie e altri oggetti. In seguito all’arresto, già arrivato nella stazione di polizia, l’uomo avrebbe perso conoscenza e sarebbe stato trasferito in ospedale dove è deceduto alcune ore dopo. La procura di Dresda ha immediatamente aperto le indagini e i primi elementi ... Leggi su open.online

