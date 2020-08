Germania, 37enne italiano muore dopo essere stato arrestato (Di domenica 16 agosto 2020) Un italiano di 37 anni è morto la notte scorsa a Dresda dopo essere stato fermato dalla polizia . Gli agenti, secondo la prima ricostruzione riferita dalla stampa locale, sono stati chiamati durante la... Leggi su feedpress.me

Giallo in Germania. Un cittadino italiano di 37 anni è morto la scorsa notte mentre era sotto la custodia della polizia a Dresda. Lo ha reso noto la procura, che ha aperto una indagine. Secondo quanto ...Berlino, 16 ago 15:33 - (Agenzia Nova) - Un cittadino italiano di 37 anni è morto mentre si trovava sotto la custodia della polizia di Dresda, in Germania. L’uomo è stato portato in cella in quanto tr ...