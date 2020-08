Georgette Polizzi, la lotta alla malattia: “Costretta a usare il salvagente” (Di domenica 16 agosto 2020) Georgette Polizzi continua a combattere contro la sua malattia, ma sempre con grinta e sorriso. Come ben sapranno i fan, infatti, la donna da oltre due anni porta avanti la sua battaglia contro la sclerosi multipla. «Ho perso la sensibilità del busto completamente, poi le mani, le gambe. La cosa triste è che sono entrata in ospedale camminando e dopo qualche ora ero completamente paralizzata. Mi sentivo prigioniera del mio corpo, perché la mia mente voleva andare ma il mio corpo non mi seguiva. E pensavo al peggio. Dopo circa un mese è arrivata la diagnosi che parla di una malattia che mi accompagnerà per tutta la vita», aveva raccontato su Instagram una volta scoperta la malattia. La lotta allo sclerosi ... Leggi su velvetgossip

FQMagazineit : Georgette Polizzi e la lotta contro la sclerosi multipla: “Al mare con salvagente e cima” - clikservernet : Georgette Polizzi e la lotta contro la sclerosi multipla: “Al mare con salvagente e cima” - Noovyis : (Georgette Polizzi e la lotta contro la sclerosi multipla: “Al mare con salvagente e cima”) Playhitmusic - - GossipItalia3 : Georgette Polizzi malattia, anche un bagno in mare ‘pesa’: «Legata alla barca con una cima» #gossipitalianews - blogtivvu : Georgette Polizzi: “Per la sclerosi multipla devo fare il bagno in mare con il salvagente”, il post motivazionale e… -

Ultime Notizie dalla rete : Georgette Polizzi Georgette Polizzi e la lotta contro la sclerosi multipla: “Al mare con salvagente e cima” Il Fatto Quotidiano Georgette Polizzi e la lotta contro la sclerosi multipla: “Al mare con salvagente e cima”

Georgette Polizzi è nota al pubblico televisivo per aver partecipato con il compagno Davide Tresse a “Temptation Island” nel 2016. La coppia, alla fine, ne è uscita rafforzata dal programma e i due si ...

Serena Enardu auto in fiamme, atto vandalico, l’appello dell’influencer: «Se qualcuno ha visto, parli»

L’auto di Serena Enardu è stata data alle fiamme: l’episodio, avvenuto lo scorso 12 agosto, è stato riportato dall’Unione Sarda e condiviso oggi sui profili social dell’influencer. Che si è servita de ...

Georgette Polizzi è nota al pubblico televisivo per aver partecipato con il compagno Davide Tresse a “Temptation Island” nel 2016. La coppia, alla fine, ne è uscita rafforzata dal programma e i due si ...L’auto di Serena Enardu è stata data alle fiamme: l’episodio, avvenuto lo scorso 12 agosto, è stato riportato dall’Unione Sarda e condiviso oggi sui profili social dell’influencer. Che si è servita de ...