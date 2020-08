Garcia, la chiesa al centro della Champions (Di domenica 16 agosto 2020) Oggi siamo tutti Rudi Garcia. E non solo perché, malgrado tutto, malgrado i soldi, gli sponsor, malgrado le pressioni del potere, il calcio grazie a lui oggi ci regala ancora la favola di Davide contro Golia. Non solo perché il “Piccolo” Lyone ha messo al tappeto il grande Manchester City. Non solo perché Rudi oggi viene investito da una ondata di affettuosa malinconia di tutti i suoi ex tifosi della Roma. Non solo perché i suoi correvano come frecce “grazie ad un preparatore atletico italiano”. Non solo perché il suo nome di nuovo scala la classifica dei temi discussi dai social. Oggi siamo tutti Rudi Garcia anche – e soprattutto – perché Il mister del Lyone è una bellissima figura: elegante, colto, sarcastico. Figlio d’arte di un allenatore che ... Leggi su tpi

Il Lione affronterà il Bayern Monaco nelle semifinali di Champions: una partita speciale per Garcia, che a Roma aveva perso 7-1 col Bayern di Pep. Si riconduce tutto a una data. 21 ottobre 2014. Una d ...

