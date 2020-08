GARCIA DIVENTA GENERALE (Di domenica 16 agosto 2020) Il Sergente GARCIA vince contro il team di Zorro lo spagnolo. Tra Rudi e il Sergente non c’è in comune soltanto la divisa e i colori rosso, blu e bianco del Lione, ma un sergente in grado di condurre alla vittoria, contro la corazzata City, i suoi. Rudi GARCIA è riuscito a ribaltare i pronostici, gli oods inglesi che lo davano già fuori dalla competizione per via dei citizens. E invece no. Prima Cornet, poi doppio Dembele e il City va fuori. Sulla panchina dei Les Gones dall’ottobre del 2019, GARCIA si è accomodato in panchina per 35 partite realizzando uno score di 19 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte. Piccola “vendetta” sportiva da parte di GARCIA ai danni di Guardiola che quando sedeva sulla panchina della Roma (con Guardiola al Bayern) è uscito nella fase a ... Leggi su alfredopedulla

AlfredoPedulla : Il Sergente #Garcia diventa un gran Generale, complimenti. #Pep eliminato: stagione fallimentare - ssimon1900 : RT @AntonioLaurenzi: Ma quindi adesso il 'ma lo sai che se Rudi Garcia vince aa Champions la Lazzie nun va in terza fascia' diventa il nuov… - callmegoodlife : RT @AntonioLaurenzi: Ma quindi adesso il 'ma lo sai che se Rudi Garcia vince aa Champions la Lazzie nun va in terza fascia' diventa il nuov… - Vitellozzo : RT @AntonioLaurenzi: Ma quindi adesso il 'ma lo sai che se Rudi Garcia vince aa Champions la Lazzie nun va in terza fascia' diventa il nuov… - AntonioLaurenzi : Ma quindi adesso il 'ma lo sai che se Rudi Garcia vince aa Champions la Lazzie nun va in terza fascia' diventa il n… -

Ultime Notizie dalla rete : GARCIA DIVENTA GARCIA DIVENTA GENERALE alfredopedulla.com Il Psg favorito, il Lione outsider: Tuchel e Garcia: "Ora tutto è possibile"

I campioni di Francia recuperano non solo il fondamentale Mbappé, che con il suo ingresso in campo mercoledì ha riscritto la gara con l’Atalanta, ma pure Di Maria che ha scontato il turno di squalific ...

MERCATO - L'agente di Vertonghen: "Con il Napoli la trattativa stava diventando concreta, poi decisiva l'offerta del Benfica"

16.08 00:12 - LIONE - Garcia: "Il nostro preparatore atletico è italiano, per quello siamo così brillanti in campo, adesso sogno una rivincita contro il Psg" ...

I campioni di Francia recuperano non solo il fondamentale Mbappé, che con il suo ingresso in campo mercoledì ha riscritto la gara con l’Atalanta, ma pure Di Maria che ha scontato il turno di squalific ...16.08 00:12 - LIONE - Garcia: "Il nostro preparatore atletico è italiano, per quello siamo così brillanti in campo, adesso sogno una rivincita contro il Psg" ...