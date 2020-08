G. Souness: “Messi vieni a Manchester. Il Barcellona senza di lui non si qualifica per la Champions” (Di domenica 16 agosto 2020) L'ex del Liverpool e della Sampdoria Graeme Souness ha incoraggiato il Manchester United e il Manchester City a fare una mossa ambiziosa per prendere Lionel Messi. Il Barcellona dopo l'umiliante uscita ai quarti di finale di Champions League per mano del Bayern Monaco, che giovedì ha battuto 8-2 a Lisbona l'undici di Setien, potrebbe decidere di assecondare il fuoriclasse argentino che potrebbe decidere di cambiare aria. Come noto la 'Pulce' può liberarsi a parametro zero nell'estate 2021 grazie ad una particolare clausola inserita nel suo contratto, ma l'Inter e anche il City lo vorrebbero subito. Ovviamente nessuno può pagare la clausola rescissoria, che supera i 700 milioni di euro, ma potrebbero sedersi ad un tavolo col Barcellona e trovare un accordo, ... Leggi su itasportpress

