Frosinone Spezia, le formazioni ufficiali: Novakovich contro Galabinov (Di domenica 16 agosto 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la finale di andata dei playoff di Serie B: formazioni Frosinone Spezia Ecco gli schieramenti ufficiali di Frosinone – Spezia, match valido per la finale di andata dei playoff di Serie B 2019/2020. Frosinone (3-5-2): Bardi; Birghenti, Ariaudo Krajnc; Paganini, Gori, Rohden, Maiello, Salvi; Dionisi, Novakovich. Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi, Erlic, Vitale; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Nzola. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DAZN_IT : Amare la propria città e sostenere la maglia: tutta la passione dei tifosi di Frosinone e Spezia ?? Guarda “Le cit… - acspezia : Frosinone-Spezia: conferma per l'undici titolare di martedì scorso - Gazzetta_it : VIDEO #FrosinoneSpezia, una finale #playoff inaspettata. Ma #Nesta può essere l'arma in più. #SerieB a cura di… - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Frosinone-Spezia 0-0 in diretta su - DAZN_IT : Si va in scena: ci aspettano 90’ di fuoco ?? Guarda Frosinone-Spezia LIVE su #DAZN ?? -