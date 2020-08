Frosinone, Nesta: «Potevamo fare meglio, dobbiamo giocarcela al ritorno» (Di lunedì 17 agosto 2020) Il tecnico del Frosinone, Alessandro Nesta, ha parlato ai microfoni della Rai al termine del match contro lo Spezia Alessandro Nesta, tecnico del Frosinone, ha parlato al termine del match contro lo Spezia, valido per la finale d’andata dei playoff di Serie B. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore rilasciate ai microfoni della Rai: ANALISI MATCH – «Siamo partiti così così, uscivamo in ritardo sull’esterno. Abbiamo preso gol su un uno-due così. Abbiamo avuto qualche occasione, loro hanno finito la partita un po’ in calando mentre noi, per essendo corti a centrocampo, stavamo meglio». POCHI TIRI – «Abbiamo avuto qualche occasione, Potevamo fare qualcosa di meglio. Vedo due squadre ... Leggi su calcionews24

