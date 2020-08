Formula Uno, le pagelle del Gp di Spagna: Vettel coraggio e Leclerc disorientato. Hamilton perfetto anche nelle virgole (Di domenica 16 agosto 2020) Hamilton voto 7.5 Mette a segno la vittoria numero 88, si porta ad appena 3 successi dal record di Schumacher e prenota definitivamente il titolo 2020. Non sbaglia una virgola, il che sembrerebbe ... Leggi su leggo

zayrfect : mi piange il cuore a doverli lavare; perché non esiste uno shampoo con formula acqua marina - sportli26181512 : Formula 1, Vettel: 'Problemi Ferrari? Il mio parere non è più così importante': Settimo in Spagna, votato 'Driver o… - savino512 : #SkyMotor E' comunque tutto falsato dal fatto che l'era ibrida è iniziata con un vantaggio di due anni per la merce… - sportface2016 : #SpanishGP Le pagelle ai protagonisti del Gran Premio: #Hamilton non sbaglia una virgola, #Vettel ci mette l'anim… - Dory68002524 : Vabbè vado forte!!! Mi aspettano i piloti di formula uno!!! La Ferrari ??!!! -