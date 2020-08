Formula 1, Vettel impietoso: “essere doppiati ci ha aiutato, siamo stati fortunati. Il mio parere? Non conta più” (Di domenica 16 agosto 2020) Un Gran Premio eroico per Sebastian Vettel, capace di chiudere in settima posizione su gomme rosse e dopo aver effettuato un solo pit-stop. Bryn Lennon/Getty ImagesSangue freddo e grande gestione delle gomme per il pilota della Ferrari, che nel post gara ha espresso le proprie sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “credo che le abbiamo provate tutte, in quella fase ho pensato che potessimo correre quel rischio perché non avevamo nulla da perdere. Stavamo lavorando sull’idea di avere una gomma più fresca verso la fine, ma poi ho deciso di gestire le gomme, chiudendo il gap cin chi mi stava davanti“. Bryn Lennon/Getty ImagesSull’incomprensione alla radio, Vettel ha spiegato: “ho chiesto alla squadra cosa volessero fare, io pensavo già di rimanere fuori e provare ad andare fino alla fine. Loro invece ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : Formula 1, Vettel: 'Problemi Ferrari? Il mio parere non è più così importante' #SkyMotori #F1 #Formula1 #SpanishGP - jermann_kurt : RT @SkySportF1: Formula 1, Vettel: 'Problemi Ferrari? Il mio parere non è più così importante' #SkyMotori #F1 #Formula1 #SpanishGP https:/… - jermann_kurt : RT @monica_vecchi: Formula 1, GP di Spagna 2020: a Barcellona vince Hamilton, Vettel 7°. Ritiro Leclerc | Sky Sport - Andrearey91 : RT @SkySportF1: Formula 1, Vettel: 'Problemi Ferrari? Il mio parere non è più così importante' #SkyMotori #F1 #Formula1 #SpanishGP https:/… - codeghino10 : RT @SkySportF1: Formula 1, Vettel: 'Problemi Ferrari? Il mio parere non è più così importante' #SkyMotori #F1 #Formula1 #SpanishGP https:/… -