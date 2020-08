Formula 1, Lewis Hamilton vince in Spagna e avvicina il record di Michael Schumacher. Ferrari ancora male: Leclerc si ritira, Vettel è 7° (Di domenica 16 agosto 2020) Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna davanti alla Red Bull di Max Verstappen e al compagno di scuderia Valtteri Bottas. Un altro week end da dimenticare per le Ferrari: Charles Leclerc è stato costretto al ritiro e Sebastian Vettel, doppiato, ha chiuso in settima posizione. Il campione del mondo non ha rivali e conquista un altro successo al termine di un week end connotato dalla pole position e dal dominio assoluto anche in gara. L'articolo Formula 1, Lewis Hamilton vince in Spagna e avvicina il record di Michael Schumacher. Ferrari ancora male: ... Leggi su ilfattoquotidiano

