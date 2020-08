Formula 1 – Inizia il Gp di Spagna, Hamilton in pole: minaccia Verstappen, le Ferrari inseguono [LIVE] (Di domenica 16 agosto 2020) Lewis Hamilton parte nuovamente dalla pole position nel Gp di Spagna con l’obiettivo di dimostrare che i problemi del Gp del 70° Anniversario siano stati solo un incidente di percorso. L’incognita del degrado delle gomme ad alte temperature però resta un problema anche per Bottas, secondo alle sue spalle, mentre potrebbe rivelarsi l’asso nella manica di Verstappen che sogna il secondo successo consecutivo. Ferrari chiamate alla rimonta dalle retrovie. Il racconto del Gp della Spagna LIVE: 14:55 – Hamilton parte dalla pole, Bottas pronto a passarlo fin dal via. Verstappen spera nel degrado gomme Mercedes per trionfare sul lungo periodo. Le Ferrari chiamate ad una ... Leggi su sportfair

id_func : @admsimat Sì, anche 23. :) La speranza di chi somministra il test è che tu *empiricamente* capisca la successione c… - yeswepep : La federazione che inizia a togliere i pezzi alla @MercedesAMGF1 per rendere più omogenea la qualifica... che pena.… - sportli26181512 : #Altrenotizie #LosportinTV Formula Uno, Gran Premio di Spagna: dove vedere la gara in Tv e streaming: Siamo già arr… - MarcoColletta : @DBDeiman Comunque meno strano del Mondiale di Formula E 2020-2021 che inizia il 16 GENNAIO 2021. MEH! -