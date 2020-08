Formazioni ufficiali Siviglia-Manchester United: semifinale Europa League 2019/2020 (Di domenica 16 agosto 2020) Le Formazioni ufficiali di Siviglia-Manchester United, prima semifinale della Europa League 2019-20. È tutto pronto al RheinEnergieStadion di Colonia con la sfida in campo neutro tra Siviglia e Man Utd. Due delle squadre più in forma di questo torneo europeo si contenderanno l’accesso in finale nella sfida che andrà in scena a partire dalle ore 21:00 di domenica 16 agosto. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici. Le Formazioni ufficiali Siviglia: in attesa Manchester United: in attesa Leggi su sportface

Inter : ?? | FORMAZIONE #InterSRFC, ecco come scenderanno in campo le due squadre! ?? #UYL ?? #InterYouth ????#FORZAINTER - Domenico1oo777 : RT @GiovaniBN: ??Uefa Youth League - ottavo di finale, alle 18.00 #Juventus - Real Madrid: le formazioni ufficiali. ?? - GiovaniBN : ??Uefa Youth League - ottavo di finale, alle 18.00 #Juventus - Real Madrid: le formazioni ufficiali. ??… - ilbianconerocom : Youth League LIVE, Juve-Real: ecco le formazioni ufficiali - Spazio_J : -