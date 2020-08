Formazioni ufficiali Siviglia Manchester United: le scelte degli allenatori (Di domenica 16 agosto 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la semifinale di finale di Europa League 2019/20: Formazioni Siviglia Manchester United Ecco gli schieramenti ufficiali di Siviglia-Manchester United, match valido per la semifinale di Europa League 2019/2020. Siviglia (4-3-3): Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilòn, Fernando, Jordàn, Banega; Suso, En-Nesyri, Ocamps. Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Pogba, Fred, Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

