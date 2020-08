Folle fuga dalla polizia a 150 km/h: a bordo moglie e figlia neonata (Di domenica 16 agosto 2020) Forza un posto di blocco della polizia Locale e fugge a 150 km/h con moglie e figlia neonata a bordo: una mattinata di alta tensione, quella di venerdì, lungo le strade di Calcinato e Montichiari. Il ... Leggi su bresciatoday

CasilinaNews : Infernetto, fugge all'alt, corsa a folle velocità in auto e poi a piedi: il tutto perché con sé un po' di cocaina… - taj_zkt : RT @SardiniaPost: #Sardegna #Cronaca Non si ferma a un posto di blocco nel centro di Cagliari. Ma viene preso solo dopo trentadue chilometr… - SardiniaPost : #Sardegna #Cronaca Non si ferma a un posto di blocco nel centro di Cagliari. Ma viene preso solo dopo trentadue chi… - RedazioneLaNews : #Milano Folle violenza in Centrale: uomo accoltellato e donna picchiata, aggressore in fuga - Yogaolic : #Milano Folle violenza in Centrale: uomo accoltellato e donna picchiata, aggressore in fuga -

Ultime Notizie dalla rete : Folle fuga Folle fuga dalla polizia a 150 km/h: a bordo moglie e figlia neonata BresciaToday Bielorussia, folla oceanica per la "Marcia della libertà". Russia pronta a intervento militare se necessario

MINSK - È il giorno dei cortei contrapposti in Bielorussia dopo le contestate presidenziali che il 9 agosto hanno riconfermato per un sesto mandato Aleksandr Lukashenko, al potere da 26 anni: un corte ...

Cagliari, scappa in auto ubriaco e senza patente: arrestato 29enne

CAGLIARI. Folle fuga di un pregiudicato senza patente a bordo di un'auto per le vie di Cagliari. Il fatto è avvenuto venerdì notte, 14 agosto. I poliziotti hanno intimando l’alt al conducente di un'au ...

MINSK - È il giorno dei cortei contrapposti in Bielorussia dopo le contestate presidenziali che il 9 agosto hanno riconfermato per un sesto mandato Aleksandr Lukashenko, al potere da 26 anni: un corte ...CAGLIARI. Folle fuga di un pregiudicato senza patente a bordo di un'auto per le vie di Cagliari. Il fatto è avvenuto venerdì notte, 14 agosto. I poliziotti hanno intimando l’alt al conducente di un'au ...