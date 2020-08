Flop City, Bayern-Lione e Lipsia-Psg le semifinali di Champions (Di domenica 16 agosto 2020) LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Dopo Messi, fuori anche Guardiola. In Portogallo cadono ancora i giganti e il Manchester City di Pep viene eliminato per la terza edizione consecutiva ai quarti di finale di Champions League, stavolta non per mano di una squadra all'altezza della qualità dei Citizens ma da un Lione che da outsider assoluta fa fuori Juventus e City con sagacia tattica e sacrificio e si qualifica a sorpresa per la semifinale, nella quale affronterà i favoriti del Bayern Monaco. Finisce 1-3 allo stadio Alvalade di Lisbona, dove Cornet porta avanti i francesi al 24′ del primo tempo. Da qui in avanti attacca a testa bassa il City, ma per il pareggio bisogna aspettare fino al 24′ della ripresa, quando Sterling con una grande giocata pesca il ... Leggi su liberoquotidiano

Guardiola, Manchester City e la maledizione Champions: «Ogni anno è la stessa storia». I perché di un flop

Presunzione o tensione? Stanchezza o sfortuna? «Forse un giorno romperemo questo incantesimo…». Pep Guardiola ha una tempesta dentro, perché il Manchester City non solo non è arrivato vicino alla vitt ...

