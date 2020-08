Firenze: piano per la ripartenza del turismo congressuale (Di domenica 16 agosto 2020) La città registra i primi importanti segnali: dal Gp di Formula Uno alla sfilata di Dolce e Gabbana in programma a settembre, passando per il lieve ma costante incremento delle presenze turistiche in città che fa ben sperare per l'autunno Leggi su firenzepost

FirenzePost : Firenze: piano per la ripartenza del turismo congressuale - 85Micconi : RT @palazzo_cini: Cari amici della @FondazioneGCini vi auguriamo un buon #ferragosto. Nell'immagine 'Madonna in adorazione del Bambino t… - Giulio_Firenze : RT @granmartello: L'afa della politica è soffocante, il virus torna a farsi pesante. Rispunta Mr #PianPiano con un'onda rinfrescante. Sar… - claudiogiuliane : RT @palazzo_cini: Cari amici della @FondazioneGCini vi auguriamo un buon #ferragosto. Nell'immagine 'Madonna in adorazione del Bambino t… - FondazioneGCini : RT @palazzo_cini: Cari amici della @FondazioneGCini vi auguriamo un buon #ferragosto. Nell'immagine 'Madonna in adorazione del Bambino t… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze piano Firenze, parcheggi, tramvia e centro commerciale: il piano Nardella per il Franchi La Repubblica Firenze.it Fra la "loggia" di governo e i capolavori in banca

Un grande museo deve arricchire le sue collezioni. Lunghi anni di penuria hanno reso utopico questo obiettivo, ma con la nascita dei musei autonomi sono stati attribuiti finanziamenti specifici, conse ...

Rapinatori mascherati sequestrano anziana poi rubano i gioielli

Firenze Strattonata, picchiata, minacciata con un coltello, legata e sequestrata in una stanza da una banda di malviventi che ha svuotato la sua cassaforte portando via tutti i ricordi di una vita. La ...

Un grande museo deve arricchire le sue collezioni. Lunghi anni di penuria hanno reso utopico questo obiettivo, ma con la nascita dei musei autonomi sono stati attribuiti finanziamenti specifici, conse ...Firenze Strattonata, picchiata, minacciata con un coltello, legata e sequestrata in una stanza da una banda di malviventi che ha svuotato la sua cassaforte portando via tutti i ricordi di una vita. La ...