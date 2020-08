Ferragosto, Vesuvio sold out con 900 ingressi (Di domenica 16 agosto 2020) Il Cratere del Vesuvio si conferma una delle mete preferite dai turisti nel giorno di Ferragosto. Nel rispetto delle norme anti covid, oggi sono stati 900 gli accessi al Gran Cono. Dallo scorso 17 giugno, data della riapertura dopo il lockdown, ci si prenota esclusivamente on-line e l’acquisto di biglietti è nominale. Qui l’accesso è consentito a gruppi di 25 visitatori, accompagnati da una guida del presidio permanente Vulcano Vesuvio per tutta la durata dell’escursione, con partenza ad intervalli di 15 minuti tra un gruppo e l’altro. “Sono molto contento che i dati delle presenze stiano aumentando, oggi abbiamo registrato il sold out con 900 ingressi, ma la cosa più importante è che i turisti stanno fruendo del Cratere del ... Leggi su ildenaro

Ferragosto, Vesuvio sold out con 900 ingressi - Ildenaro.it

Napoli, visita del Prefetto al Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli, Generale di Brigata Canio Giuseppe La Gala, ha accolto questa mattina il Prefetto di Napoli Marco Valentini nella sede della storica caserma “Pastr ...

