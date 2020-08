Ferragosto tra pic-nic e grigliate all'aperto, 27,4 milioni italiani lo hanno trascorso fuori casa (Di domenica 16 agosto 2020) Sono 27,4 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere il weekend di Ferragosto fuori casa , tra quanti si sono recati da parenti e amici, chi è andato in vacanza al mare, in campagna e in montagna... Leggi su feedpress.me

chetempochefa : 'Fra le granite e le granate Lasciate ogni speranza voi ch'entrate E state' Vi auguriamo buon ferragosto riascolta… - carlolaudisa : improvviso stop tra #Ibra e il #Milan. Lo svedese chiede 7,5 milioni netti, mentre #Gazidis ne offre 5. Solo un tem… - LaCavandoli : RT @ManfrediPotenti: ?? BUON #FERRAGOSTO AMICI! ?? Colgo l’occasione per augurare a tutti voi un buon ferragosto e delle buone vacanze insiem… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Avellino, pic-nic di Ferragosto al parco pubblico finisce in rissa tra famiglie: una persona in ospedale - FalzoneEnza : RT @GazzettaDelSud: Ferragosto fuori casa, 27,4 milioni italiani lo hanno trascorso in gita o in vacanza -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto tra Ferragosto tra antica Roma, Cristianesimo e fascismo. Quello che non sai sul 15 agosto Sulpezzo.info Incendi, pesante il bilancio di Ferragosto: fiamme anche a San Martino delle Scale

MONREALE, 16 agosto – E’ pesante il bilancio dei roghi che a cavallo di Ferragosto hanno funestato il territorio ... dove si è ingenerata tanta paura tra i villeggianti, alcuni costretti ad ...

La Puglia vince la “sfida” di Ferragosto, è la regione più desiderata dagli italiani. Seguono le isole

Il maggior numero di presenze nella settimana di Ferragosto si registrerà nelle località marine e di montagna. Un andamento leggermente migliore si registrerà anche nelle località dei laghi, a differe ...

MONREALE, 16 agosto – E’ pesante il bilancio dei roghi che a cavallo di Ferragosto hanno funestato il territorio ... dove si è ingenerata tanta paura tra i villeggianti, alcuni costretti ad ...Il maggior numero di presenze nella settimana di Ferragosto si registrerà nelle località marine e di montagna. Un andamento leggermente migliore si registrerà anche nelle località dei laghi, a differe ...