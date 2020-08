Ferragosto: ristoranti pieni, meno 50% del fatturato per le città d’arte (Di domenica 16 agosto 2020) A Ferragosto le città d’arte, complici la chiusura di uffici e fabbriche e l’assenza dei turisti, hanno fatto registrare un calo dei fatturati tra il 30 e il 50%. Sul litorale non si trova un posto al ristorante fino al 24 agosto. I dati di Fipe Confcommercio non lasciano spazio a dubbi: il 70% circa delle attività cittadine ha ritenuto più conveniente chiudere. Chi rimane aperto incassa il 50-60% in meno rispetto a un anno fa. In controtendenza nelle località marittime, le prenotazioni sono in aumento del 50% rispetto al 2019. Respirano anche per le aree alpine e prealpine, dove il mese d’agosto si sta rivelando meno drammatico rispetto alle previsioni, grazie al turismo di prossimità e ai vicini valichi con la Svizzera e l’Austria: qui ... Leggi su quotidianpost

