Ferragosto, Italia a due velocità: ristoranti pieni al mare, calo del fatturato per le città d’arte (Di domenica 16 agosto 2020) È un’Italia a due velocità quella fotografata da Fipe Confcommercio in questo Ferragosto. Con uffici e fabbriche chiuse e senza la massa dei turisti, le città d’arte fanno registrare un calo dei fatturati che oscilla tra il 30 e il 50%, mentre sul litorale, ad esempio in Toscana, non si trova un posto al ristorante fino al 24 agosto. Boccata d’ossigeno per le aree alpine e prealpine dove il mese di agosto si sta rivelando meno drammatico rispetto alle previsioni, grazie al turismo di prossimità e ai vicini valichi con la Svizzera e l’Austria: fatturati e occupazione all’80% circa rispetto al 2019. Prosegue la sofferenza delle città d’arte, da nord a sud, Sicilia compresa: il 70% circa delle attività ha ritenuto più conveniente chiudere i battenti, ... Leggi su meteoweb.eu

