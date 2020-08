Fedriga contrario a nuova ordinanza su chiusura discoteche (Di domenica 16 agosto 2020) La Regione prende atto della decisione del Governo di sospendere tutte le attività di ballo ed esprime a tal proposito la propria contrarietà alle disposizioni dell’odierna ordinanza del Ministero della Salute. A nulla è valsa la richiesta, avanzata dal governatore del Friuli Venezia Giulia all’Esecutivo nazionale nel corso della videoconferenza tenutasi stamane, di individuare una mediazione, quale l’introduzione dell’obbligatorietà delle mascherine sulle piste da ballo, che potesse garantire agli esercizi interessati di poter proseguire le loro attività. L’Amministrazione regionale sottolinea infine le contraddizioni di un’ordinanza di difficile applicazione, che colpisce duramente uno specifico settore senza avere evidenze statistiche di una correlazione tra il ballo e i ... Leggi su udine20

Test per la ricerca del coronavirus per chi rientra in Italia da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. «Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con ta ...TRIESTE. «I banchi ci sono, al contrario di quanto dice qualcuno». Si svolge in un clima di guerra fredda il confronto fra governo e giunta regionale sull’avvio dell’anno scolastico. Il summit avvenut ...