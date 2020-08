F1 Passion – Ferrari: è buio pesto!! (Di domenica 16 agosto 2020) Clima teso, e non poteva essere altrimenti, in casa Ferrari dopo il difficile weekend in Spagna. Charles Leclerc, ritiratosi dopo un testacoda innescato da un problema elettrico, è sempre più sconcertato dalla SF1000, che si sta rivelando la macchina peggiore sfornata da Maranello negli ultimi decenni: “Cosa è successo nella penultima curva? Mi si è spenta completamente la macchina, non solo il motore ma tutte le luci e si sono bloccate le gomme posteriori”. “Sono andato in testacoda, poi ho sganciato le cinture e sono riuscito a partire ma ormai eravamo già ventesimi. È un peccato. Questa è più o meno l’immagine degli ultimi weekend perché non siamo abbastanza forti”, ha detto a Sky il monegasco, che l’anno scorso ha ... Leggi su giornal

A una Mercedes in crisi di gomme anche a Montmelò non ci credevo: e l’avevo anche scritto. Sorvolando su Bottas, oramai un caso umano, abbiamo visto realizzato il prevedibile quadro di una gara a due ...

BARCELLONA (Spagna) – Lewis Hamilton ritorna alla vittoria dominando con una superiorità schiacciante , difficile trovare parole di fronte al dominio del binomio Hamilton- Mercedes. Un applauso va a V ...

