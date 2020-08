Evenepoel cade dal ponte, le altre auto spostano la bici e passano senza soccorrerlo (VIDEO) (Di domenica 16 agosto 2020) Vengono fuori altri VIDEO relativi alla terribile caduta del belga Evenepoel ieri al Giro del Lombardia. Evenepoel è caduto da un ponte durante una discesa e ha riportato la frattura del bacino. Poteva andare anche peggio al ciclista che comunque ha chiuso qui la stagione. Uno di questi VIDEO è terribile, emerge il cinismo, l’incoscienza e non solo delle ammiraglie che erano al seguito. Hanno visto il belga volare dal ponte, non gli hanno presto soccorso, se ne allegramente infischiate, qualcuno è sceso dall’ammiraglia, ha spostato la bici e poi ha serenamente proseguito. Una comportamento a dir poco bestiale. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

