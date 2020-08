Evasi oltre 500mila euro, Fabrizio Corona di nuovo nei guai torna in tribunale - (Di domenica 16 agosto 2020) Novella Toloni Non c'è pace per Fabrizio Corona che il prossimo novembre dovrà presentarsi davanti ai giudici del tribunale di Milano per rispondere di Evasione fiscale Fabrizio Corona fa discutere anche tra le mura della casa dove, da mesi, è recluso agli arresti domiciliari. Prima la violazione della quarantena di alcuni suoi collaboratori, poi i presunti schiamazzi per una festa a notte fonda e oggi la notizia della nuova citazione in giudizio per l'Evasione fiscale di oltre mezzo milione di euro. Insomma per l'ex re dei paparazzi non c'è pace e volente o nolente rimane uno dei personaggi più chiacchierati del panorama italiano. nodo 1496969 Reduce dai festeggiamenti del diciottesimo ... Leggi su ilgiornale

Notiziedi_it : Evasi oltre 500mila euro, Fabrizio Corona di nuovo nei guai torna in tribunale -

Ultime Notizie dalla rete : Evasi oltre Preso il super-ricercato evaso dopo l’omicidio della suocera La Stampa Evasi oltre 500mila euro, Fabrizio Corona di nuovo nei guai torna in tribunale

Fabrizio Corona fa discutere anche tra le mura della casa dove, da mesi, è recluso agli arresti domiciliari. Prima la violazione della quarantena di alcuni suoi collaboratori, poi i presunti schiamazz ...

Centri estetici “mascherati” per poter evadere il fisco

Le attività commerciali figuravano come associazioni per incassare in nero una cifra stimata in 4,6 milioni. Coinvolta nella rete anche un’attività di Dolo DOLO Centri di bellezza mascherati da assoc ...

Fabrizio Corona fa discutere anche tra le mura della casa dove, da mesi, è recluso agli arresti domiciliari. Prima la violazione della quarantena di alcuni suoi collaboratori, poi i presunti schiamazz ...Le attività commerciali figuravano come associazioni per incassare in nero una cifra stimata in 4,6 milioni. Coinvolta nella rete anche un’attività di Dolo DOLO Centri di bellezza mascherati da assoc ...