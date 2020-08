Europa League, la finale (l’ennesima) è del Siviglia: lo United gioca e spreca, gli andalusi sono scaltri e fortunati (Di domenica 16 agosto 2020) La Regina dell’Europa League. E non si smentisce. Soffre, subisce, difende, resiste e alla fine passa, anche con un pizzico di fortuna. Ennesima finale raggiunta per il Siviglia, che in semifinale di Coppa batte il Manchester United e vola all’ultimo atto, dove attenderà la vincente di Inter-Shakhtar Donetsk di domani sera. Per i ragazzi di Solskjaer tanti rimpianti per le occasioni create e sciupate e niente replica a tre anni di distanza dalla finale, poi vinta, contro l’Ajax. La partita. Il primo tempo è nel segno della Serie A. Anzi, degli ex Serie A. Segnano infatti Bruno Fernandes da una parte e Suso dall’altra. Succede tutto in un quarto d’ora circa. La sbloccano gli inglesi su rigore, trovano il pari gli spagnoli ... Leggi su calcioweb.eu

