Europa League, il Siviglia stende il Manchester United e stacca il pass per la finale (Di domenica 16 agosto 2020) Il Siviglia è la prima finalista di questa storica edizione di Europa League, il Manchester United viene battuto 2-1 e saluta la coppa. Apre le marcature Bruno Fernandes in avvio di gara, poi Suso nel primo tempo e De Jong nella ripresa firmano la rimonta degli spagnoli che vale la finale. Gli andalusi adesso attendono la vincente di Inter-Shakhtar.LA PARTITAcaption id="attachment 1007839" align="alignnone" width="1024" Siviglia-Manchester United, Getty Images/captionSi capisce da subito che tecnica e voglia di vincere avranno la meglio su tutto il resto. Il primo tempo, infatti, è uno spot per il calcio, apre le marcature subito lo United con Bruno Fernandes che trasforma dal dischetto. La reazione ...

