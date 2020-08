Europa League, il Siviglia stacca il pass per la finale (Di domenica 16 agosto 2020) Il Siviglia è la prima finalista dell’Europa League 2019-2020. Gli undici di Lopetegui hanno sofferto la pressione del Manchester United ma sono riusciti a sfruttare al meglio le occasioni create. Il match è stato aperto da un rigore di Bruno Fernandes, il Siviglia però non ha mollato ed è riuscito a pareggiare dopo pochi minuti, l’1-1 porta la firma dell’ex Milan Suso. Nella ripresa il Manchester domina ma il Siviglia resiste fino ad arrivare al 2-1 di De Jong, entrato in campo nella ripresa. Cronaca del match Partita molto contratta nei primi minuti. Il Siviglia dirige il gioco mentre il Manchester attende, riuscendo a creare dei pericoli appena riesce a contrastare l’avanzata spagnola. Il match cambia volto al 7′, appena ... Leggi su sport.periodicodaily

