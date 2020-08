Europa League, il Siviglia è la prima finalista: battuto 2-1 il Manchester Utd (Di domenica 16 agosto 2020) Il Siviglia ha sconfitto 2-1 il Manchester United nel match di questa sera e vola in finale di Europa League in programma il 21 agosto Il Siviglia è la prima finalista di Europa League. La squadra spagnola ha infatti sconfitto …. il Manchester United nella semifinale disputata questa sera in gara secca al RheinEnergiestadion di Colonia. Il Siviglia giocherà contro la vincente tra l’Inter e lo Shakhtar Donetsk. Il club allenato da Julen Lopetegui è andato in svantaggio al 9′ a causa del calcio di rigore trasformato da Bruno Fernandes. Suso ha pareggiato poi la partita al 26′ mentre De Jong ha segnato il gol decisivo per la qualificazione al ... Leggi su calcionews24

Inter : ????? | ALLENAMENTO La rifinitura dei nerazzurri alla vigilia di #InterShakhtar di #UEL Le foto ??… - SkySport : L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter… - SkySport : ??? Verso Inter-Shakhtar ?? L'arrivo di Steven Zhang nell'hotel dove alloggia l'Inter a Dusseldorf ? ?? Domani sera la… - Luizin2004 : Sevilla é o dono europa league - bbbnzl30 : È inutile il Siviglia in Europa League è nel suo habitat naturale Sesta finale e le precedenti 5 le hanno vinte tut… -