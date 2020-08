Europa League, domani c’è Inter-Shakhtar Donetsk: le probabili formazioni (Di domenica 16 agosto 2020) Le probabili formazioni di Inter-Shakhtar Donetsk, semifinale di Europa League Si avvicina sempre più l’attesa semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar Dontesk in programma per domani alla “Düsseldorf Arena”. Ecco le probabili formazioni di Inter-Shakhtar Donetsk. Qui Inter: Conte senza Sanchez In casa nerazzurra Antonio Conte sembra orientato a confermare l’11 che ha battuto Getafe e Bayer Leverkusen. In porta ecco dunque Handanovic, con Godin, De Vrij e Bastoni in difesa. A centrocampo D’Ambrosio e Young sulle corsie ... Leggi su intermagazine

