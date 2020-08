Europa League: De Jong d’oro, stende lo United e porta il Siviglia in finale (Di domenica 16 agosto 2020) Ancora una volta, Siviglia in finale di Europa League. La squadra di Lopetegui festeggia la vittoria per 2-1 sul Manchester United e vola a Colonia, dove incontrerà la vincente tra Inter e Shakhtar Donetsk. Ad aprire le danze al 9′ il gol dagli undici metri dell’infallibile Bruno Fernandes, ex Samp e Udinese, ma già al 26′ un altro ex della Serie A, Suso, pareggia i conti sfruttando facilmente un assist al bacio di Reguilon. Al 78′ de Jong compie il ribaltone, girando un pallone facile sotto-porta, complice la sbavatura di Lindelof. Menzione d’onore per il portiere del Siviglia, Bounou, provvidenziale in almeno cinque occasioni nella ripresa. Si ferma qui la corsa dello United, ... Leggi su alfredopedulla

