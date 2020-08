"Era il mio migliore amico". Donald Trump perde il fratello Robert (Di domenica 16 agosto 2020) Robert Trump, morto a New York all’età di 71 anni,era l’unico fratello minore del presidente degli Stati Uniti, che ha avuto anche due sorelle e un fratello maggiori, Maryanne, Elizabeth e Fred Jr, quest’ultimo deceduto nel 1981 all’età di 43 anni. “E’ con il cuore pesante che informo che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto in pace questa notte. Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico”A giugno Robert era stato ricoverato in terapia intensiva al Mount Sinai Hospital di New York, dove era rimasto per più di una settimana.Nato nel 1948, da bambino Robert era il fratellino di due anni più piccolo a ... Leggi su huffingtonpost

