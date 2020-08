Era Carolina Marconi al Grande Fratello stava con Tommy Vee: oggi a 42 anni è diventata così… [FOTO] (Di domenica 16 agosto 2020) Carolina Marconi è considerata una delle concorrenti più belle della storia del Grande Fratello. Di lei, almeno sul piccolo schermo, dopo la sua esperienza a Mediaset si sono completamente perse le tracce. Ma cosa fa oggi e come è diventata? La nuova vita di Carolina Marconi La Marconi, a 41 anni compiuti, ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, oggi lavora infatti come imprenditrice. Nonostante sia lontana dai riflettori da un bel po’, su Instagram è una vera e propria reginetta e le sue FOTO sono particolarmente apprezzate dai followers. (Continua dopo la FOTO) Per lei il tempo sembra davvero non essere mai ... Leggi su velvetgossip

