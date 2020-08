Era Annjeanette Whaley di Vite al Limite di 309 kg: oggi si è trasformata [FOTO] (Di domenica 16 agosto 2020) La trasmissione Vite al Limite continua a ottenere ottimi risultati ed è seguitissima da una larga fetta di pubblico in tutto il mondo. Le storie dei pazienti affetti da obesità patologica del dottor Nowzaradan riescono a tenere milioni di telespettatori incollati allo schermo. Non sempre i percorsi vanno a buon fine, e ci sono alcuni protagonisti che non ce l’hanno fatta a superare i propri limiti. Altri, invece, hanno subito trasformazioni incredibili. Una storia che ha colpito tutti è quella di Annjeanette Whaley, che era arrivata a pesare 309 chili. Poi è arrivato un ottimo risultato: ecco come è diventata oggi. Era Annjeanette Whaley di Vite al Limite: pesava 309 ... Leggi su velvetgossip

Annjeanette pesava 309 chili, dopo “Vite al limite” ha perso peso: “Brillo come una stella”

Annjeanette Whaley di Vite al Limite si mostra su Facebook, dopo il duro regime alimentare seguito e l’operazione per perdere peso. Ha perso più di cento chili e su Facebook si mostra sorridente e in ...

