Emirati Arabi, l’accordo con Israele dice molto sulle loro aspirazioni. E quelle di Trump (Di domenica 16 agosto 2020) L’azione di Israele e degli Emirati Arabi Uniti che ha lo scopo di stabilire legami diplomatici formali tra i due paesi, si è potuta concretizzare dopo che Israele ha accettato di sospendere un piano per annettere parti della Cisgiordania occupata. Questo accordo inoltre fa parte di un più ampio programma degli Stati Uniti per rafforzare i legami con gli Stati Arabi del Golfo. Questa linea è stata anticipata dall’editoriale dell’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti negli Stati Uniti, Yousef al Otaiba, sui media israeliani, in ebraico, che ha evidenziato che “l’annessione certamente e immediatamente capovolgerà le aspirazioni israeliane per una maggiore sicurezza, per legami economici e ... Leggi su ilfattoquotidiano

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Conte indagato, doppiopesismo rispet… - ItalyMFA : L’#Italia ???? accoglie con favore l’annuncio dell’accordo di normalizzazione delle relazioni fra #Israele ???? e gli… - lucianonobili : L’accordo di pace tra #Israele ed #Emirati Arabi ha una portata storica e strategica. C’è il pieno, cruciale ricono… - nicolatavilla : RT @LaVeritaWeb: La mediazione tra Israele ed Emirati Arabi cade a fagiolo per le presidenziali però è un successo diplomatico incontestabi… - masfulv : RT @LaVeritaWeb: La mediazione tra Israele ed Emirati Arabi cade a fagiolo per le presidenziali però è un successo diplomatico incontestabi… -