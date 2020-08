Emiliano: da chiusura discoteche danno gravissimo, chiesto sostegno Reazione del presidente della Regione Puglia all'ordinanza (Di domenica 16 agosto 2020) È quanto afferma il governatore Michele Emiliano, aggiungendo: 'È bene che voi sappiate che questo lockdown provocherà danni economici rilevantissimi'., tgcom24, Leggi su noinotizie

“Il Governo d’intesa con le Regioni Italiane ha deciso di chiudere tutte le discoteche e i locali da ballo italiani e di vietare tutti gli assembramenti nelle strade, nelle piazze e nelle spiagge libe ...«Coviddi? Non c’è più», dice al Tg1 una ragazza italiana mentre balla in una discoteca in Croazia. Ma i contagi aumentano di giorno in giorno, in Italia e in tutta Europa (3mila solo quelli registrati ...