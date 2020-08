Emergenza Covid: il Governo chiude discoteche e sale da ballo fino al 7 settembre (Di domenica 16 agosto 2020) Emergenza Covid : il Governo ha deciso per la chiusura di discoteche, sale da ballo e locali assimilati all'aperto e al chiuso a partire da domani e fino al 7 settembre. Il Ministro della Salute ... Leggi su foggiatoday

matteosalvinimi : 49 giorni al processo. 15.406 sbarchi dall’inizio dell’anno a oggi, contro i 4.261 dello stesso periodo di un anno… - AMorelliMilano : FALLIMENTO #LAMORGESE. 15.406 sbarchi dall’inizio dell’anno a oggi, contro i 4.261 dello stesso periodo di un anno… - iltirreno : Da Tirrenia a Calambrone ignorati gli appelli a evitare assembramenti per l'emergenza Covid - enricomaino : RT @AMorelliMilano: FALLIMENTO #LAMORGESE. 15.406 sbarchi dall’inizio dell’anno a oggi, contro i 4.261 dello stesso periodo di un anno fa.… - antonio_spe : RT @JungerMatilda: - +148% di sbarchi di clandestini - Arresti domiciliari per 3 mesi per gli italian* - Incapacità di gestione dell'emerge… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Coronavirus, D’Amato: «Tornati ai livelli di maggio, scuole a rischio»

La situazione d’emergenza legata al Coronavirus non è ancora alle spalle, anzi i numeri aumentano e il rischio di una nuova chiusura inizia a farsi concreto. E’ in continua salita il numero dei contag ...

Lombardia, incidente per l'assessore della lotta al Covid: Gallera cade e batte a testa

L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, volto della lotta al Covid durante l'emergenza lombarda, si è ferito alla testa mentre era in vacanza a Lavagna, in provincia di Genova. Lo ha racconta ...

