Elezioni Usa, Biden avanti di 9 punti nei sondaggi. E Trump vorrebbe incontrare Putin prima del voto (Di domenica 16 agosto 2020) Il candidato democratico Joe Biden avanti di nove punti rispetto al presidente uscente Donald Trump. A meno di tre mesi dalle Elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America, un sondaggio di Wall Street Journal e Nbc rileva che il candidato democratico, al momento, avrebbe il 50% dei consensi, mentre Trump si fermerebbe al 41%. Certo, dai sondaggi abbiamo imparato ampiamente a diffidare dopo la sorpresa di quattro anni fa, quando le urne ribaltarono (complice il complicato sistema elettorale americano) i pronostici che davano una Hillary Clinton già alla Casa Bianca. Ma quattro anni dopo il contesto è totalmente diverso. E non potrà non incidere, sul giudizio degli elettori statunitensi, la gestione dell’emergenza ... Leggi su open.online

Maria Giovanna Maglie è intervenuta al Tg4 per parlare del coronavirus. La nota opinionista televisiva si rifà all’ultimo studio di Matteo Bassetti, secondo cui i paesi che hanno utilizzato contromisu ...

Usa-Russia: consigliere Sicurezza O'Brien, Trump non terrà vertice con Putin prima delle elezioni

New York, 16 ago 18:09 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non terrà un incontro bilaterale con il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, prima delle elezioni di novembre.

