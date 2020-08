Elettra Lamborghini nella bufera per un concerto a Gallipoli zeppo di giovani: «Annullo le date» (Di domenica 16 agosto 2020) Elettra Lamborghini si è ritrovata suo malgrado nei trend topic di Twitter perché ha tenuto un concerto in un locale di Gallipoli. Hanno partecipato centinaia di giovani. Secondo gli utenti del web il distanziamento sociale non è stato rispettato nel corso dell’evento e quindi la cantante è stata sommersa di critiche dai followers. L’hanno accusata di irresponsabilità nei confronti del proprio pubblico a fronte del contagio da coronavirus. Elettra Lamborghini e il concerto “incriminato” L’atmosfera era più incandescente che mai. Schiere di giovani sotto il palco ballavano sui ritmi travolgenti della Twerking Queen. Il tutto, in barba al distanziamento sociale e ... Leggi su secoloditalia

