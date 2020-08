Elettra Lamborghini nella bufera, annulla tutti i concerti – VIDEO (Di domenica 16 agosto 2020) Elettra Lamborghini è stata costretta a cancellare tutti i concerti dei prossimi mesi dopo che la feroce polemica scoppiata sui social. Si è esibita a Gallipoli nello stesso locale che è stato messo sotto accusa dopo aver ospitato l’affollatissima serata dedicata a Bob Sinclair e, dopo la diffusione dei VIDEO della serata Elettra Lamborghini è stata ferocemente accusata … L'articolo Elettra Lamborghini nella bufera, annulla tutti i concerti – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

fanpage : Immagini che parlano chiaro. Il distanziamento, semplicemente, non esiste - fanpage : Ultim'ora Elettra Lamborghini fa un passo indietro. - rtl1025 : ?? Elettra #Lamborghini ha deciso di cancellare tutti i #concerti in programma per la situazione #Covid19. Lo ha ann… - cristinascat10 : RT @dar_riee: Elettra Lamborghini che prima fa storie su Instagram incazzata per le persone vanno in discoteca e poi va a esibirsi in disco… - Ourstarrynight3 : Anche se magari Elettra Lamborghini si è svegliata tardi e doveva rifiutare di esibirsi a Gallipoli, ha comunque fa… -

Elettra Lamborghini ha deciso di cancellare tutti i concerti in programma per la situazione Covid. Lo ha annunciato la stessa cantante in un tweet che in venti minuti ha già raccolto oltre mille like.

