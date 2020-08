Elettra Lamborghini, dopo le polemiche per la serata a Gallipoli annuncia: “Cancello tutti i miei concerti” (Di domenica 16 agosto 2020) “Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid... Riconosco che non è il momento.. Ci è stata da l’opportunità e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti”. È l’annuncio comparso a sorpresa su tutti i profili social di Elettra Lamborghini che ha deciso così di fare un passo indietro dopo le polemiche delle ultime ore per la folla al suo concerto alla discoteca Praja di Gallipoli. Le immagini della serata di Ferragosto mostrano la cantante esibirsi sul palco mentre sul maxischermo alle sue spalle campeggia l’invito a indossare la mascherina: invito, ovviamente, disatteso dalle migliaia di giovani che si accalcano e si scatenano ... Leggi su ilfattoquotidiano

