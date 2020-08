Elettra Lamborghini dopo le critiche cancella i concerti: “Non siamo ancora pronti” – VIDEO (Di domenica 16 agosto 2020) dopo le critiche e le polemiche contro di lei, Elettra Lamborghini ha deciso di cancellare i concerti a causa del Coronavirus Elettra Lamborghini è finita al centro di moltissime critiche e polemiche sui social dopo il concerto a Gallipoli nella serata di Ferragosto. A quanto pare in moltissimi non hanno rispettato le misure restrittive previste per … L'articolo Elettra Lamborghini dopo le critiche cancella i concerti: “Non siamo ancora pronti” – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Al concerto di Elettra Lamborghini a Gallipoli la notte di Ferragosto l'atmosfera era più incandescente che mai. Schiere di giovani sotto il palco ballavano sui ritmi travolgenti della Twerking Queen.

