Elettra Lamborghini, concerto con centinaia di giovani a Gallipoli: “Annullo le date” (Di domenica 16 agosto 2020) Elettra Lamborghini è al centro di una bufera mediatica, scatenatasi dopo la divulgazione di una notizia che riguarda la sua musica: la cantante e showgirl italiana avrebbe difatti cantando di fronte a centinaia di giovani, all’interno di un locale di Gallipoli, gesto irresponsabile, considerando la possibilità di un focolaio di Coronavirus nella località pugliese. Di seguito il commento di Lamborghini in merito, esternato sui social network: “Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid-19, riconosco che non sia il momento, ci è stata data l’opportunità e vi ringrazio tutti, ma non siamo ancora pronti“. Leggi su sportface

Molti fan della cantante, hanno rinunciato alle misure di sicurezza previste per contrastare il coronavirus, preferendo scatenarsi in tutta libertà. Una bufera social si è abbattuta quindi su Elettra ...

La preoccupazione per l’aumento del numero dei contagi di coronavirus in Italia ha portato a misure drastiche per quanto riguarda i divertimenti estivi. Il Ministero della Salute ha recentemente annun ...

