Elettra Lamborghini, caos dopo il concerto a Gallipoli: annullate le date (Di domenica 16 agosto 2020) dopo il concerto di Elettra Lamborghini a Gallipoli sono fioccate le critiche: la cantante decide di annullare le date successive per il Coronavirus Nella serata di Ferragosto si è esibita nel noto locale di Gallipoli, il Praja,Elettra Lamborghini. In alcuni video della serata si vedono persone ballare a ritmo delle canzoni cantate dalla cantante, ma senza alcun tipo di prevenzione per il Coronavirus. Niente mascherine e persone tutte ammassate senza metro di distanza. Questo ha portato a tantissime critiche sui social e non solo, con persone che gridano alla ”possibile bomba di contagi” provenienti da queste serate. Elettra Lamborghini comunica così di annullare tutte le ... Leggi su bloglive

Un anno particolare, questo. Un anno di concerti annullati, di assembramenti vietati, di appelli al buonsenso. I numeri dei nuovi malati di Covid-19, dopo un periodo di diminuzione, stanno salendo. Se ...

Molti fan della cantante, hanno rinunciato alle misure di sicurezza previste per contrastare il coronavirus, preferendo scatenarsi in tutta libertà. Una bufera social si è abbattuta quindi su Elettra ...

Un anno particolare, questo. Un anno di concerti annullati, di assembramenti vietati, di appelli al buonsenso. I numeri dei nuovi malati di Covid-19, dopo un periodo di diminuzione, stanno salendo.