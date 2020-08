Elettra Lamborghini cancella tutti i suoi concerti a causa del Covid19 (Di domenica 16 agosto 2020) Elettra Lamborghini cancella le date dei suoi concerti dopo le polemiche per gli assembramenti durante le serate in discoteca e l’aumento dei contagi da Covid19. La giunonica cantante e showgirl ha annunciato la decisione sui suoi social network, a suo dire le persone non sono ancora pronte a farsi carico del rischio di un nuovo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

