Elettra Lamborghini cancella tutti i suoi concerti a causa del Covid: l’annuncio sui social (Di domenica 16 agosto 2020) “Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid”. Lo annuncia su Instagram la cantante Elettra Lamborghini oggi, domenica 16 agosto. “Riconosco che non è il momento, ci è stata data l’opportunità, vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti”, scrive in una storia sul social network. L’ultimo concerto La decisione arriva dopo le polemiche sul suo ultimo concerto, tenutosi il 14 agosto al Praja di Gallipoli, in Puglia, una delle discoteche più frequentate della zona. Gli assembramenti sono inevitabili in circostanze come queste, come mostrano i numerosi video pubblicati da chi era presente, ed è praticamente impossibile far rispettare le norme sul ... Leggi su tpi

fanpage : Immagini che parlano chiaro. Il distanziamento, semplicemente, non esiste - trash_italiano : Però almeno abbiamo mandato Elettra Lamborghini a Sanremo. - bseverino328 : RT @rtl1025: ?? Elettra #Lamborghini ha deciso di cancellare tutti i #concerti in programma per la situazione #Covid19. Lo ha annunciato la… - clariideiusi : RT @Una_Gioia_Mai: Le discoteche non dovevano assolutamente riaprire. Il governo doveva dare a chi vive con le discoteche sostegno ed evita… - MaurizioAlba : 'Musica (E il Covid scompare)' -Elettra Lamborghini- #coviddi #16Agosto -

“Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid”. Lo annuncia su Instagram la cantante Elettra Lamborghini oggi, domenica 16 agosto. “Riconosco che non è il momento, ci è stat ...

Elettra Lamborghini sotto accusa dopo il concerto a Gallipoli. E lei cancella tutte le date

Al Praja di Gallipoli, già nell'occhio del ciclone per l'esibizione di Bob Sinclair, il concerto di Elettra Lamborghini è finito nella bufera social. Dalle immagini girate nella serata di Ferragosto, ...

