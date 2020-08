Elettra Lamborghini cancella il tour per il Covid: “Non siamo ancora pronti” (Di domenica 16 agosto 2020) Sospeso il tour di Elettra Lamborghini. Dopo le immagini degli ultimi concerti in Puglia e in Sicilia, dove a fatica sono state rispettate le regole anti-Covid 19, la cantante bolognese ha deciso di cancellare tutti i suoi concerti in giro per l’Italia. L’ereditiera ha dato l’annuncio su Twitter, spiegando che gli italiani non sono ancora … L'articolo Elettra Lamborghini cancella il tour per il Covid: “Non siamo ancora pronti” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

