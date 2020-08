Ecobonus auto, cambiano le fasce degli incentivi: la novità (Di domenica 16 agosto 2020) Secondo il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, i modelli che possono godere dell'Ecobonus auto sono i seguenti: da 0 a 20 grammi di CO2 per chilometro, 10.000 euro di ecoincentivo,; da 21 a 60 ... Leggi su motori.virgilio

